Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

Вооруженные силы России отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях в хоне проведения специальной военной операции за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что работа выполнялась ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии "Восточной" группировки войск.

Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. В районах населенных пунктов Владимировка и Урожайное - отражены три атаки противника.... Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что на запорожском направлении слаженными действиями российских боевых подразделений военными были отражены три атаки противника, которые происходили в районе населенного пункта Новоданиловка. Вблизи населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов удалось организовать огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Известно, что общие потери противника на данных направлениях за день составили более 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица "Мста-Б", пушка Д-44

Российские военные успешно отразили 12 атак на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России