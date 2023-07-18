Российские военные успешно отразили 12 атак на Донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

Подразделения "Южной" группировки сил за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции успешно отразили 12 атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках выступления на регулярном брифинге от 18 июля официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В результате слаженных и активных действий войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Веселое, Марьинка и северо-западнее Клещеевки. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт уточнил, что в районах населенных пунктов Ступочки, Константиновка и Красное в Донецкой народной республике были ликвидированы скопления живой силы и техники противника. Также вблизи населенного пункта Красногоровка военным удалось уничтожить склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

МО РФ сообщило об уничтожении 43 беспилотников ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России