МО РФ сообщило об уничтожении 43 беспилотников ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВо в зоне СВО.

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции смогли ликвидировать 43 украинских беспилотника. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, выступая на регулярном брифинге с журналистами от 18 июля.

...в районах населенных пунктов Таволжанка, Жовтневое в Харьковской области, Новодружеск, Берестовое, Залиман в ЛНР, Красная Гора, Подгородное в ДНР, Новогоровка, Работино, Гуляйполе, Мирное в Запорожской области и Геройское в Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно средства ПВО перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс") американского производства. В общей сложности с начала проведения специальной военной операции российскими военнослужащими поражены 455 самолетов, 242 вертолета, 5 090 БПЛА противника.

Российские войска нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту.

Фото и видео: Минобороны России