Российские войска нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту

Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по украинским объектам, на которых готовились теракты против страны с применением морских дронов. Об этом рассказали представители министерства по обороне в социальных сетях. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков объяснил, что операция выполнена в ночное время при помощи высокоточного оружия морского базирования. В рамках регулярного брифинга с журналистами от 18 июля официальный представитель военного ведомства уточнил, что были поражены места изготовления безэкипажных беспилотников на судоремонтном заводе, расположенном в районе города Одесса.
Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах.
пресс-служба Минобороны России
Дополнительно известно о том, что в городах Николаев и Одесса удалось ликвидировать хранилища топлива противника с общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
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Фото и видео: Минобороны России
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