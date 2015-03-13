  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:15
261
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российские войска нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту

0 0

Игорь Конашенков рассказал о ночной операции министерства по обороне.

Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по украинским объектам, на которых готовились теракты против страны с применением морских дронов. Об этом рассказали представители министерства по обороне в социальных сетях. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков объяснил, что операция выполнена в ночное время при помощи высокоточного оружия морского базирования. В рамках регулярного брифинга с журналистами от 18 июля официальный представитель военного ведомства уточнил, что были поражены места изготовления безэкипажных беспилотников на судоремонтном заводе, расположенном в районе города Одесса.

Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах. 

пресс-служба Минобороны России

Дополнительно известно о том, что в городах Николаев и Одесса удалось ликвидировать хранилища топлива противника с общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

ВС РФ отбили пять попыток ВСУ вернуть позиции в районе Серебрянского лесничестваю

Фото и видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, крымский мост, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Терроризм, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии