Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Группировка российской "Центральной" группировки сил отразила пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) по возвращению под контроль киевского режима утраченных позиций в районе Серебрянского лесничества. Об этом рассказал в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 июля руководитель местной пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Специалист добавил, что противник понес потери в личном составе и технике, после чего - отступил.

Подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ при поддержке техники предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией и армейской авиацией противник отступил. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Эксперт добавил, что на на сватовском направлении артиллерия России сорвала две попытки атаки позиций войск штурмовыми группами 66-й механизированной бригады ВСУ. Также на краснолиманском направлении авиация совершила 12 ракетно-бомбовых ударов по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Дополнительно был атакован командно-наблюдательный пункт и два складам боеприпасов ВСУ. В контрбатарейной борьбе за последние сутки проведения специальной военной операции была уничтожена гаубица Д-30 и два 120-мм миномета украинских войск.

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Фото и видео: Минобороны России