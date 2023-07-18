Военнопленные оценили свое военное обучение у британцев как "весьма плохое".

Российское министерство по обороне опубликовало в собственном Telegram-канале видеозапись допроса очередных военнопленных, состоявших в Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах один из мужчин рассказал, что обучался в Великобритании. на территории Соединенного Королевства инструкторы настраивали бойцов против русских представителей. Иностранец пояснил, что его силовики забрали прямо из маршрутки, после чего выдали повестку и направили на обучение за границу. По его словам, тренировки велись "весьма плохо", а на передовой линии солдаты поняли, что ничего не умеют.

Больше всего, по моему мнению, подготовка заключалась в психологии, чтобы настроить нас против русского народа. военнопленный

Другой военнослужащий объяснил журналистам, что украинские командиры не появляются на боевых заданиях, а только сидят в блиндажах, расположенных в пяти-семи километрах от линии фронта. Они руководят действиями на поле боя при помощи радиосвязи.

Корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в военных учениях с КНР.

Фото и видео: Минобороны России