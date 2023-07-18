Экипажи дойдут до акватории Японского моря.

Корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в военных учениях с КНР. Об этом рассказали представители российского министерства по обороне. Специалисты опубликовали в социальных сетях видеоролик, на котором показан выход представителей Тихоокеанского флота из города. Экипажи будут задействованы в международных маневрах "Север. Взаимодействие-2023".

Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении "Север/Взаимодействие-2023", которое пройдет в июле в акватории Японского моря. сообщение Минобороны РФ

В военном ведомстве добавили, что на учениях страна будет представлена за счет больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветов "Гремящий" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов". Работой отряда руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ, контр-адмирал Валерий Казаков. Известно, что из морского порта Циндао в район проведения военно-морских учений ранее уже вышли четыре боевых корабля и судно обеспечения ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25СМ.

Фото и видео: Минобороны России