Путин: ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет

Глава государства отметил, что преступление киевского режима является бессмысленным с военной точки зрения.

Ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на мосту.

Напомним, инцидент произошел утром 17 июля. В районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло ЧП. В результате происшествия погибли два человека. Также пострадала несовершеннолетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". В национальном антитеррористическом комитете сообщили, что киевский режим совершил атакую на мост двумя беспилотниками.

Глава государства отметил, что преступление киевского режима является бессмысленным с военной точки зрения. Он подчеркнул, что Крымский мост давно не используется для военных перевозок.

Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения. Владимир Путин, президент России

Ранее Песков заявил, что достижение целей спецоперации станет конечным ответом на подрыв Крымского моста.

Видео: kremlin.ru