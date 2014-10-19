Песков: достижение целей спецоперации станет конечным ответом на подрыв Крымского моста

Инцидент произошел утром 17 июля.

Достижение целей спецоперации станет конечным ответом на подрыв Крымского моста. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, каким будет ответ Москвы на данный инцидент, представитель Кремля отметил, что сейчас не может об этом говорить. Он подчеркнул, что если брать конечную перспективу, что ответом на подрыв моста будет выполнение всех целей спецоперации, которая будет продолжаться.

Напомним, инцидент произошел утром 17 июля. В районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло ЧП. В результате происшествия погибли два человека. Также пострадала несовершеннолетняя девочка. В национальном антитеррористическом комитете сообщили, что киевский режим совершил атакую на мост двумя беспилотниками.

Ранее Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки до выполнения всех условий России.

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