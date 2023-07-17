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Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки до выполнения всех условий России

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Он напомнил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекратили свое действие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки до выполнения всех условий России. Об этом он рассказал журналистам.

Песков напомнил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекратили свое действие. Он уточнил, что срок завершился сегодня, 17 июля.

К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщали, что главы семи стран Африки встретятся с Путиным на саммите в Петербурге в конце июля.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, зерновая сделка, прекращение, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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