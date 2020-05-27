Главы семи стран Африки встретятся с Путиным на саммите в Петербурге в конце июля

Отмечается, что с российским лидером встретятся главы Египта, Замбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР.

Главы семи стран Африки встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Россия - Африка в конце июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на три дипломатических источника.

Отмечается, что с российским лидером встретятся главы Египта, Замбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Все эти страны являются участницами мирной миссии по Украине. Лидеры государств рассчитывают встретиться с Путиным до открытия или во время саммита, который пройдет в Северной столице 27-28 июля.

Ранее Песков подтвердил, что Путин посетит саммит Россия-Африка.

Фото: kremlin.ru