Песков подтвердил, что Путин посетит саммит Россия-Африка

Своё согласие на участие в мероприятии также дала основная часть африканских стран.

27 и 28 июля президент РФ Владимир Путин посетит саммит Россия — Африка в Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Отметим, что саммит станет одним из ключевых мероприятий, направленных на взаимовыгодное партнёрство двух регионов. Своё согласие на участие в мероприятии также дала основная часть африканских стран.

Напомним, что первый саммит Россия — Африка прошёл в Сочи 23 и 24 октября 2019 года.

Ранее Песков прокомментировал рост курса валют по отношению к рублю.

Фото: kremlin.ru