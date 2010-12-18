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Песков прокомментировал рост курса валют по отношению к рублю

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По его словам, подобные ситуации уже были, а вместе с ними были и "отскоки назад".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рост курса валют по отношению к рублю. Об этом он заявил журналистам.

Отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль ситуация с курсом рубля, Песков отметил, что все видят колебания и рост курса. Он также заявил, что подобные ситуации уже были, а вместе с ними были и "отскоки назад".

Мы знаем сами прекрасно, что, как правило, в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которых нам нельзя исключать и сейчас.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Набиуллина объяснила падение курса рубля.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, курс рубля, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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