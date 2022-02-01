Она подчеркнула, что именно этот фактор определяет движение курса.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила падение курса рубля. Об этом она заявила в рамках выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

По ее словам, курс рубля снижается под влиянием динамики внешней торговли. Набиуллина подчеркнула, что именно этот фактор определяет движение курса.

Сейчас если мы посмотрим на динамику курса, это тоже во многом объясняется внешней торговлей. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Ранее Набиуллина назвала долгосрочные вложения при "коротких" депозитах причиной кризиса в США.

Фото: YouTube / Банк России