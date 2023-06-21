Набиуллина назвала долгосрочные вложения при "коротких" депозитах причиной кризиса в США

Глава ЦБ России рассказала о ситуации с банками в США.

Американский банковский кризис показал миру и России, к чему приводят долгосрочные вложения при "коротких" депозитах. Такое мнение в рамках выступления на пленарном заседании в верхней палате парламента сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Эксперт заметила, что долгосрочное финансирование компании должно быть прежде всего долевым, а получаться - на рынке капитала. Такая ситуация защитит предприятия от того, чтобы рост экономического развития не обрушился под долговой нагрузкой в какой-то момент.

Банки не всегда могут быть источником длинных ресурсов. К чему приводят долгосрочные вложения при краткосрочных депозитах, мы сейчас наглядно увидели на примере банковского кризиса в США. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что Департамент финансовой защиты штата Калифорния в США 10 марта объявил о банкротстве одного из крупнейших банков страны Silicon Valley Bank (SVB) - 16-го по величине. Данная компания обслуживала технологические фирмы и предприятия, использующие венчурный капитал.

ЦБ РФ не рекомендует новичкам самостоятельно торговать на рынке.

Фото и видео: Совет Федерации