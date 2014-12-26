ЦБ РФ не рекомендует новичкам самостоятельно торговать на рынке

Эльвира Набиуллина рассказала о том, как следует инвестировать.

Новичкам стоит полагаться на коллективные инвестиции, а не "нырять в омут" самостоятельной торговли на рынке. Соответствующее мнение в рамках выступления на пленарном заседании в ходе правительственного часа в Совете Федерации сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Новичкам стоит больше полагаться на инструменты коллективных инвестиций. Средства будут вкладываться в облигации федерального займа, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги. Со стороны государства предусматривается софинансирование взносов граждан. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава государственного регулятора добавила законодателям в верхней палате парламента, что новым инструментом для инвесторов станет долевое страхование жизни. Речь идет о долгосрочной программе с участием компании-страхователя в инвестициях в целях получения дополнительного дохода. По мнению ЦБ, страхование жизни можно охарактеризовать высоким уровнем прозрачности для страхователя. Он может самостоятельно выбирать активы для вложений, следить за динамикой собственного дохода и менять активы для инвестиций. Известно, что для усиления роли институциональных инвесторов ЦБ намерен менять регулирование таким образом, чтобы сформировать в стране большие стимулы для инвестиций в облигации отечественных эмитентов для финансирования адаптационных проектов, проектов технологического суверенитета. В качестве примера Эльвира Набиуллина привела в пример снижение требований к облигациям при финансовых расчетах достаточности капитала, различные послабления в рамках стресс-тестирования для НПФ и выделение специального пятипроцентного лимита для ПИФ.

Глава ЦБ заявила о необходимости условий для прихода инвесторов из дружественных стран.

Фото и видео: Совет Федерации