Глава ЦБ заявила о необходимости условий для прихода инвесторов из дружественных стран

Эльвира Набиуллина рассказала о вложениях в экономику страны.

Центробанк России ведет работу над привлечением инвесторов из дружественных стран на внутренние российские финансовые рынки РФ. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила законодателям, что государственный регулятор ориентируется в основном на инвесторов по стране. Однако условия должны формироваться и дя иностранных вложений. По мнению эксперта, речь не идет о простом вопросе, так как важно выстроить новые каналы взаимодействия и обеспечить и для инвесторов, и для внешнеэкономической деятельности более комфортную среду для расчетов и платежей.

Мы ведем большую работу со странами-партнерами по этому направлению, в том числе это расчеты в нацвалютах, использование для платежей и расчетов не подверженной санкционным рискам инфраструктуры, появление филиалов иностранных банков у нас, партнерское финансирование, удаленная идентификация для иностранных граждан и многое другое. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ поддерживает проект о запрете нерегулируемым компаниям привлекать средства граждан.

Фото и видео: Совет Федерации