ЦБ поддерживает проект о запрете нерегулируемым компаниям привлекать средства граждан

Эльвира Набиуллина рассказала о борьбе с мошенниками.

Центробанк России поддерживает законодательную инициативу о запрете нерегулируемым компаниям привлекать денежные средства населения. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании в верхней палате парламента страны сделала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина. Таким образом чиновница оценила документ, предложенный в качестве законопроекта от Николая Андреевича Журавлева. Гостья Совета Федерации рассказала законодателям о том, что в стране продолжается орьба с мошенниками всех видов - от пирамид до социальной инженерии. Этот вопрос остается частью работы и задач ЦБ РФ.

Это позволит блокировать возможности для пирамид собирать деньги с населения куда быстрее. Потому что сейчас, когда мы видим признаки пирамиды, немало времени уходит на то, чтобы доказать, что пирамида - это пирамида. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ РФ не рекомендует новичкам самостоятельно торговать на рынке.

Фото и видео: Совет Федерации