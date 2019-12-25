КАД-2 и ШМСД объединят в единую транспортную сеть вокруг Петербурга

КАД-2 и Широтную магистраль хотят соединить для разгрузки Петербургского кольца.

Власти прорабатывают возможность соединить вторую кольцевую автодорогу (КАД-2) с Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД). Новая транспортная связка должна помочь снизить нагрузку на действующую КАД. Об этом сообщили в правительстве России по итогам рабочей поездки вице-премьера Марата Хуснуллина в Петербург и Ленинградскую область.

Во время встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым Хуснуллин обсудил развитие транспортной инфраструктуры и реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни". Отдельное внимание уделили строительству Ново-Адмиралтейского моста. Вице-премьер подчеркнул, что при подготовке проекта необходимо учитывать как транспортные потребности города, так и сохранение исторического облика Васильевского острова.

Позже Хуснуллин встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Среди тем обсуждения были КАД-2, ШМСД, водоочистные сооружения Волхова и коммунальные сети Старой Ладоги. Дрозденко заявил, что при выборе маршрутов новых дорог власти намерены учитывать интересы жителей и по возможности сокращать изъятие земельных участков.

В начале октября началась подготовка территории для строительства первого этапа КАД-2. Работы включают освобождение земли, укрепление слабых грунтов и переустройство инженерных коммуникаций. Поскольку трасса пройдёт вблизи мест боёв Великой Отечественной войны, также предусмотрены археологические исследования и поиск неразорвавшихся боеприпасов.

Протяжённость запланированного участка КАД-2 составит около 80 км. Он соединит трассу М-11 "Нева" с дорогой Санкт-Петербург — Матокса. Четырёхполосная магистраль будет включать семь транспортных развязок и 42 искусственных сооружения, в том числе вантовый мост через Неву длиной 1,27 км.

Ранее власти Ленинградской области совместно с компанией "Автодор" выбрали два варианта продолжения ШМСД по территории региона. Магистраль планируют довести до КАД-2 во Всеволожском районе.

Ранее мы рассказывали о том, что под Дунайским путепроводом открыли вторую очередь спорткластера.