Суд в Москве подключил "Зенит" к делу о билетах на несостоявшееся шоу Канье Уэста

Петербургский "Зенит" оказался участником судебного спора из-за концерта Уэста.

Футбольный клуб "Зенит" привлекли к судебному разбирательству о возврате денег за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Канье Уэста в Петербурге. Такое решение принял мировой судья в Москве, удовлетворив ходатайство ответчика. Об этом 23 октября сообщает ТАСС из зала суда.

Клуб участвует в процессе в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Ответчиками по делу выступают организатор мероприятия ООО "Сэй эдженси" и билетный оператор ООО "Интикетс".

Иск подал житель Москвы Максим Зайкин. Он требует вернуть деньги за билеты на концерт и компенсировать сопутствующие расходы. Общая сумма заявленных требований составляет почти 160 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, истец приобрёл два билета за 80 тыс. рублей и заплатил ещё 8 тыс. рублей сервисного сбора. Кроме того, для поездки в Петербург он купил железнодорожные билеты за 32 682 рубля и забронировал гостиницу за 29 754 рубля.

В иске Зайкин просит взыскать стоимость билетов, сервисный сбор, 4 тыс. рублей в счёт возмещения расходов на железнодорожные билеты, 30 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также штраф в размере 50 % от присуждённой суммы. Дополнительно он требует возместить 35 тыс. рублей расходов на юридические услуги и 2 397 рублей почтовых расходов.

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Фото: Piter.TV