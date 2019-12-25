Петербуржцев обвиняют в отравлении пяти человек ради завладения их квартирами

В Петербурге раскрыли дело об убийстве пяти человек с последующим хищением жилья.

В Санкт-Петербурге задержали шестерых человек по делу об убийстве пяти человек и трёх эпизодах особо крупного мошенничества. По версии следствия, фигуранты отравляли людей метиловым спиртом, а затем похищали принадлежавшую им недвижимость. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

Как полагают следователи, в 2017 году 49-летний петербуржец создал преступную группу и руководил её действиями. В состав объединения, по данным следствия, вошли женщина и четверо мужчин.

Следствие считает, что с сентября 2017 года по январь 2020-го участники группировки отравили метиловым спиртом пятерых человек. После этого они, как утверждают в СК, похитили недвижимость, принадлежавшую погибшим.

Обстоятельства преступлений удалось установить в ходе следственных действий, проведённых совместно с сотрудниками полиции. Всем фигурантам по ходатайству следствия избрали меры пресечения.

В настоящее время следователи продолжают собирать и закреплять доказательства по уголовному делу.

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Фото: Piter.TV