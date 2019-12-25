Петербургские школьники добились создания нового библиотечного пространства

Библиотеку по идее школьников открыли в петербургской школе №538.

В школе №538 Кировского района Санкт-Петербурга открылось новое библиотечное пространство "Новое ПРО.Чтение". Его концепцию предложили сами ученики, а на реализацию идеи выделили средства из городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В 2025 году ученическая инициатива стала победителем проекта "Твой бюджет в школах". После этого для библиотеки разработали дизайн помещений, провели ремонт и приобрели эргономичную мебель и мультимедийное оборудование.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что городской проект позволяет школьникам самостоятельно предлагать изменения в образовательной среде, осваивать основы проектной работы и видеть результат воплощения собственных идей.

По словам главы города, обновление школьной инфраструктуры и создание современных условий для обучения входят в число приоритетных направлений развития Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного