Форвард СКА Николай Голдобин попал в больницу после полученного повреждения

Лидер атак СКА Голдобин опубликовал фото из больницы с травмированной рукой.

Нападающий петербургского СКА Николай Голдобин попал в больницу с травмой руки. Фотографию он разместил в своём Telegram-канале, сообщает ТАСС.

20 октября главный тренер армейцев Андрей Разин рассказал, что форвард получил повреждение и не сможет выходить на лёд в течение 10–14 дней. Дополнительные подробности о состоянии хоккеиста в сообщении не приводятся.

Голдобин — самый результативный игрок СКА в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На его счету 19 очков по системе "гол + пас": три заброшенные шайбы и 16 результативных передач. В общем списке бомбардиров КХЛ выше находится только нападающий астанинского "Барыса" Джастин Бэйли, набравший 21 очко.

31-летний Голдобин играет за петербургский клуб с 2025 года. До этого в КХЛ он выступал за московские "Спартак" и ЦСКА, а также магнитогорский "Металлург". В Национальной хоккейной лиге форвард представлял "Ванкувер" и "Сан-Хосе".

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: pxhere