Депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского* подозревают в участии в деятельности нежелательной организации

В его отношении возбуждено административное дело по ст. 20.33 КоАП РФ.

В отношении депутата Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга, заместителя председателя партии "Яблоко" Бориса Вишневского* возбудили административное дело по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности нежелательной организации). Об этом 26 апреля пишет 78.ru.

Депутата подозревают в участии в деятельности движения "Голос"**. Оно входит в международную организацию "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами"***, которая в 2021 году была признана нежелательной организацией.

Также стало известно о том, что Борис Вишневский* накануне покинул территорию РФ. По данным городских СМИ, он уехал в запланированный отпуск.

Напомним, Бориса Вишневского* внесли в реестр иностранных агентов 29 марта. По данным Министерства юстиции РФ, он "выступал против военных действий на Украине, участвовал в создании материалов других иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей". При этом депутат продолжает работать в петербургском ЗакСе.

Фото: сайт партии "Яблоко"

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

** Признано Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

*** Генеральная прокуратура РФ признала организацию нежелательной на территории РФ.