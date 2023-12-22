Ремонт трассы А-114 завершится в ноябре

Ремонт проходит на отрезке с 462-го по 500-й км от Овино до Хвалово.

Специалисты ФКУ Упрдор "Северо-Запад" назвали сроки окончания ремонтных работ на участке трассы А-114 в Тихвинском и Волховском районах Ленобласти. Ремонт проходит на отрезке с 462-го по 500-й км от Овино до Хвалово.

Завершить обновление данного участка федеральной трассы А-114 Вологда - Тихвин - Р-21 "Кола" планируется в ноябре текущего года. Сейчас на участке действует реверсивное движение со светофорным регулированием, а также ограничение скорости до 40 км/ч.

Государственный контракт на ремонт дороги был подписан ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в сентябре 2023 года. Основные работы начались только весной. В настоящий момент происходит фрезерование изношенного покрытия проезжей части, а также устройство основания из ЩПС, верхнего слоя основания и покрытия.

Предполагается, что будет отфрезеровано и уложено около 400 квадратных метров асфальта, отремонтированы и установлены новые прикромочные лотки, водосбросы, бортовой камень, а также смонтировано около 1,5 метра барьерного ограждения и установлены дорожные знаки, 38 автобусных павильонов на остановках, нанесено около 17 квадратных метров разметки.

Ранее мы сообщили о том, что на развязке КАД у Низино перекроют два съезда.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"