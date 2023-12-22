Пожар в котельной на Московском проспекте охватил 80 кв.м

В 06:31 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Утром во вторник, 7 мая, на Московском проспекте загорелось знание котельной, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Возгорание произошло в 6:17 утра в доме №131/2 по Московскому проспекту, где находится здание котельной размером 20х20 м. Площадь возгорания составила 80 кв.м. В 06:31 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 07:11 огонь удалось локализовать.

В тушении участвуют пять единиц техники и 25 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что на Финляндской улице произошел пожар.

Фото: Piter.TV