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Пожар в котельной на Московском проспекте охватил 80 кв.м
Сегодня, 8:52
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Пожар в котельной на Московском проспекте охватил 80 кв.м

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В 06:31 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Утром во вторник, 7 мая, на Московском проспекте загорелось знание котельной, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Возгорание произошло в 6:17 утра в доме №131/2 по Московскому проспекту, где находится здание котельной размером 20х20 м. Площадь возгорания составила 80 кв.м. В 06:31 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 07:11 огонь удалось локализовать.

В тушении участвуют пять единиц техники и 25 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что на Финляндской улице произошел пожар.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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