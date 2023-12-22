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На Финляндской улице произошел пожар
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На Финляндской улице произошел пожар

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В строительном контейнере происходило горение.

В Колпинском районе, 6 мая, произошел пожар. На Финляндской улице в доме № 11 полыхал цельнометаллический строительный контейнер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:29. К этому часу пламя охватило три квадратных метра. Тушить объект прибыли 10 человек личного состава и две спецмашины. 

В 11:42 пожар был ликвидирован.  Сведения о пострадавших не поступали.              

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной произошел пожар.

Фото: Piter.tv                            

Теги: мчс, произошел пожар, финляндская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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