На Финляндской улице произошел пожар

В строительном контейнере происходило горение.

В Колпинском районе, 6 мая, произошел пожар. На Финляндской улице в доме № 11 полыхал цельнометаллический строительный контейнер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:29. К этому часу пламя охватило три квадратных метра. Тушить объект прибыли 10 человек личного состава и две спецмашины.

В 11:42 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной произошел пожар.

Фото: Piter.tv