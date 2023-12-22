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На Октябрьской набережной произошел пожар
Сегодня, 11:23
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На Октябрьской набережной произошел пожар

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Во время пожара никто не пострадал.

Сегодня, 6 мая, в Невском районе произошел пожар. На Октябрьской набережной, 26, корпус 5, вспыхнула бытовка. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:24. В бытовке размером 2х6 метров происходило горение по всей площади.

Тушить объект прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 10:55 пожар был ликвидирован.  

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на набережной Обводного канала сгорел гараж.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, октябрьская набережная, сгорела бытовка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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