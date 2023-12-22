На Октябрьской набережной произошел пожар

Во время пожара никто не пострадал.

Сегодня, 6 мая, в Невском районе произошел пожар. На Октябрьской набережной, 26, корпус 5, вспыхнула бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:24. В бытовке размером 2х6 метров происходило горение по всей площади.

Тушить объект прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 10:55 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на набережной Обводного канала сгорел гараж.

Фото: Piter.tv