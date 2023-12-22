На набережной Обводного канала сгорел гараж

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Во время пожара никто не пострадал.

Сегодня, 6 мая, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На набережной Обводного канала, 116, вспыхнул гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 7:42. К этому часу огонь распространился по площади два квадратных метра.

В гараже размером 4х8 метров происходило горение обстановки. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Тушить пламя прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 8:10 они ликвидировали пожар.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что два человека пострадали в результате пожара в Горелово.

Фото: Piter.tv