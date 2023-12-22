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На набережной Обводного канала сгорел гараж
Сегодня, 9:04
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На набережной Обводного канала сгорел гараж

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С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Во время пожара никто не пострадал.

Сегодня, 6 мая, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На набережной Обводного канала, 116, вспыхнул гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 7:42. К этому часу огонь распространился по площади два квадратных метра.

В гараже размером 4х8 метров происходило горение обстановки.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Тушить пламя прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 8:10 они ликвидировали пожар. 

В результате  случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что два человека пострадали в результате пожара в Горелово.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, набережная обводного канала, пожар в гараже
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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