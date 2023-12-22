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Два человека пострадали в результате пожара в Горелово
Сегодня, 8:12
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Два человека пострадали в результате пожара в Горелово

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Дом площадью 12×15 метров был полностью уничтожен огнем.

Пожарным удалось справиться с огнем в двухэтажном частном доме на Советской улице в Горелово в ночь на понедельник, 6 мая. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, они были доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Петербурга.

Дом площадью 12×15 метров был полностью уничтожен огнем.

Для тушения пожара было привлечено три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что на стройке апарт-отеля "Вольта" в Красногвардейском районе произошел пожар.

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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