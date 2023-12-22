Два человека пострадали в результате пожара в Горелово

Дом площадью 12×15 метров был полностью уничтожен огнем.

Пожарным удалось справиться с огнем в двухэтажном частном доме на Советской улице в Горелово в ночь на понедельник, 6 мая. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, они были доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Петербурга.

Дом площадью 12×15 метров был полностью уничтожен огнем.

Для тушения пожара было привлечено три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.