Два человека пострадали в результате пожара в Горелово

Пожарным удалось справиться с огнем в двухэтажном частном доме на Советской улице в Горелово в ночь на понедельник, 6 мая. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, они были доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Петербурга.
Дом площадью 12×15 метров был полностью уничтожен огнем.
Для тушения пожара было привлечено три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.
Ранее мы сообщили о том, что на стройке апарт-отеля "Вольта" в Красногвардейском районе произошел пожар.
Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
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