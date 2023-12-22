Регистрацию сделок с недвижимостью приостановят в Петербурге и Ленобласти с 8 по 12 мая

Согласно данным пресс-службы Росреестра, причиной приостановки станет проведение плановых технических работ на сайте.

Жителей Петербурга и Ленинградской области информируют о временном прекращении предоставления услуг, связанных с недвижимостью, в центрах государственных услуг "Мои документы" с 8 по 12 мая.

Согласно данным пресс-службы Росреестра, причиной приостановки станет проведение плановых технических работ на сайте с 20:00 (МСК) 8 мая до 19:00 (МСК) 12 мая. Эти меры направлены на улучшение работы систем Росреестра и повышение качества предоставляемых услуг.

В связи с проведением работ на серверах Росреестра, в МФЦ Ленобласти временно прекратят оказание услуг по регистрации недвижимости, кадастровому учету и предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Предоставление услуг Росреестра возобновится с 13 мая.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские родители подали почти 30 тысяч заявлений на зачисление детей в первые классы.

Фото: пресс-служба СПБ ГКУ "МФЦ"