Петербургские родители подали почти 30 тысяч заявлений на зачисление детей в первые классы

Жители города уже подали свыше 27тысяч заявок на принятие детей в школу.

В России c 1 апреля стартовал прием заявлений от родителей будущих первоклассников. На первом этапе заявления о поступлении в школу могут подать льготные категории граждан, а также люди, которые проживают в том же районе, в котором и располагается учебное учреждение. Известно, что электронная форма открылась в полночь субботы. Представители петербургского комитета по информатизации и связи уточнили, что уже к часу дня родители подали более 24 тысяч заявлений онлайн. Дополнительно сотрудники центра "Мои документы" обработали порядка трех тысяч обращений (за 3,5 часа работы). Руководитель профильной структуры Юлия Смирнова отметила, что онлайн-запись в первые классы на едином портале Государственных услуг "работала безупречно даже в моменты пиковой нагрузки".

В комитете напомнили гражданам о том, что в этом году на каждую школу подается отдельное заявление. В том случае, если родители рассматривают для своего ребенка три образовательных учреждения, то им следует отправить три заявления на прием. Дата и время подачи документов на принятие решения о зачислении на первом этапе не влияют на процесс, поэтому подавать документы не обязательно в первые дни работы электронных заявок. Чиновники уточнили, что все поступившие заявления обрабатываются в едином порядке.

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Фото: Piter.tv