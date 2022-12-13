В восточной части Новоселья построят сад на 161 место

В детском саду будет восемь групп малышей от полутора до семи лет.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада на 161 место в восточной части Новоселья. Завершить работы планируется в 2024 году. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

В детском саду будет восемь групп малышей от полутора до семи лет. У каждой будет собственная ячейка с гардеробом, столовой и другими комнатами. Воспитанием ребят и обслуживанием учреждения займутся 63 специалиста. За питание будут отвечать сотрудники собственного пищеблока, способного производить до 1600 блюд в сутки.

Срок строительства – 11 месяцами. Сегодня по программе "Соцобъекты в обмен на налоги", которую курирует комитет по строительству 47 региона, возводятся одна школа и восемь детских садов.

Фото: администрация Ленобласти