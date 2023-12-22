Борис Вишневский* продолжит работать в петербургском ЗакСе

Кроме того, отмечается, что на перекличке перед заседаниями парламента будут упоминать о том, что Борис Вишневский* – иностранный агент.

Депутат Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга, заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский* продолжит работать в парламенте после внесения его в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ. Об этом заявил спикер городского ЗакСа Александр Бельский 1 апреля.

Кроме того, отмечается, что на перекличке перед заседаниями парламента будут упоминать о том, что Борис Вишневский* – иностранный агент.

Начиная с переклички в начале заседания, мы должны объявлять о том, что депутат является иностранным агентом. То же самое будем делать, когда он будет выходить на трибуну, задавать вопросы. Сам Борис Лазаревич, согласно законодательству, должен указывать, что он иноагент, маркировать все публикации, обращения и письма. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Помимо этого, все совместные инициативы депутатов ЗакСа намерены разрабатывать и выносить с "Яблоком", а не с Борисом Вишневским* лично, поскольку, во втором случае, это "может трактоваться как содействие работе иностранного агента".

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Фото: Telegram / ВишНевскоеВремя

* Борис Вишневский признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.