Выборы губернатора Петербурга в 2024 году продлятся три дня

ЗакС Петербурга примет решение о проведении губернаторских выборов традиционно в конце мая или начале июня.

В 2024 году выборы губернатора Петербурга станут трехдневными. Голосование продлится с 6 по 8 сентября, рассказал спикер городского Законодательного Собрания (ЗакСа) Александр Бельский в своем tg-канале 29 марта.

ЗакС Петербурга примет окончательное решение о проведении губернаторских выборов традиционно в конце мая или начале июня.

Планируется трехдневное голосование, а намечено оно на 6, 7 и 8 сентября. Считаю это правильным. В рамках президентских выборов многодневная система уже показала свою эффективность и удобство для избирателей, поэтому не вижу причин от нее отказываться. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

При этом отмечается, что электронное голосование в этом году не предусмотрено, поскольку, по словам Александра Бельского, "город к этому пока не готов".

Напомним, выборы президента РФ в 2024 году также проходили три дня – с 15 по 17 марта.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)