В Петербурге проверят работу УИК №5 и ТИК №1 в связи с публикацией видео о вбросах

Судя по кадрам, две женщины передвигались, предположительно, в УИК №5 на коленях, проползли вокруг урны для голосования и бросили в нее пачки листов.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия проведет проверку организации голосования и установления его итогов во время выборов президента РФ в УИК №5 Адмиралтейского района и ТИК №1. Об этом 20 марта рассказали в пресс-службе Горизбиркома.

Председателям ТИК №1 и УИК №5 поручено предоставить исчерпывающую информацию по вопросам организации голосования и установления его итогов. Пресс-служба Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Проверку организуют в связи с видеозаписью, размещенной в СМИ и социальных сетях 20 марта. Судя по кадрам, две женщины передвигались, предположительно, в УИК №5 на коленях, проползли в таком положении вокруг урны для голосования и бросили в нее пачки листов. "Фонтанка" пишет, что "главная героиня" ролика внешне похожа на председателя УИК №5 Ирину Минякову. По словам женщины, она покинула помещение, однако в распоряжении издания оказалась 30-минутная версия видео, где неизвестная практически неотличима от председателя УИК №5.

Напомним, президентские выборы проходили в РФ с 15 по 17 марта.

Ранее на Piter.TV: испортившую бюллетень на президентских выборах петербурженку арестовали.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)