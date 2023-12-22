У станции метро "Пионерская" столкнулись троллейбус и трамвай

У станции метро "Пионерская" произошло ДТП с участием троллейбуса и трамвая. Об этом сообщил портал MR-7.ru.
Инцидент произошел утром 30 апреля на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей. По информации источника, при повороте водитель троллейбуса не рассчитал дистанцию и не пропустил трамвай.
В результате ДТП пострадал ребенок, находившийся в троллейбусе. Его увезла скорая. Из-за аварии трамвайное движение было остановлено в обе стороны.
Ранее мы сообщали, что двое детей пострадали в результате ДТП с электросамокатами в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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