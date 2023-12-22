У станции метро "Пионерская" столкнулись троллейбус и трамвай

В результате ДТП пострадал ребенок, находившийся в троллейбусе.

У станции метро "Пионерская" произошло ДТП с участием троллейбуса и трамвая. Об этом сообщил портал MR-7.ru.

Инцидент произошел утром 30 апреля на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей. По информации источника, при повороте водитель троллейбуса не рассчитал дистанцию и не пропустил трамвай.

В результате ДТП пострадал ребенок, находившийся в троллейбусе. Его увезла скорая. Из-за аварии трамвайное движение было остановлено в обе стороны.

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Фото: Piter.tv