Петербургский суд отсмотрит видеозапись с возможным вбросом бюллетеней на УИК №5

На заседании суда представители УИК №5 и прокуратура заявили, что считают недоказанным, что на опубликованных кадрах были именно члены избирательной комиссии.

Октябрьский районный суд Петербурга запросил у Городской избирательной комиссии видеозапись с УИК №5 в Адмиралтейском районе с возможным вбросом бюллетеней на выборах президента РФ. Результаты с этого участка будут оспаривать адвокат Алексей Царев и член участковой избирательной комиссии от "Справедливой России" Марина Шмелева. Об этом 15 апреля пишет "Фонтанка".

На заседании суда представители УИК №5 и прокуратура заявили, что считают недоказанным, что на опубликованных кадрах были именно члены избирательной комиссии. Саму видеозапись во время суда назвали "неизвестно откуда появившейся". Официальное видео должны предоставить к заседанию, которое состоится 24 апреля.

В Городской избирательной комиссии отметили, что объяснят, почему видео является фейком, на следующем заседании суда.

Напомним, на кадрах, о которых идет речь, две женщины передвигались, предположительно, в УИК №5 на коленях, проползли в таком положении вокруг урны для голосования и бросили в нее пачки листов.

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Фото: Piter.TV