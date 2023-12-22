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В Зеленограде произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей
Сегодня, 16:15
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В Зеленограде произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей

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По предварительным данным, один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.

В Зеленограде произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел утром 30 апреля. По предварительным данным, водитель Omoda, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет светофора и столкнулся с другой машиной. В результате ДТП погиб один человек. Другие подробности неизвестны. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее адвокат Горшков предложил регистрировать частные электросамокаты.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобили, дтп, зеленоград
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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