Испортившую бюллетень на президентских выборах петербурженку арестовали

Суд назначил горожанке наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей по ст. 20.3.3 КоАП ПФ и 8 суток ареста по ст. 20.1 КоАП РФ.

Дзержинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности горожанку за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство), ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 19 марта.

Петербурженка 17 марта находилась в здании УИК-2245 на выборах президента РФ, где взяла бюллетень для голосования и красным маркером написала фразу, дискредитирующую ВС РФ. Кроме того, отмечается, что она "испортила государственное имущество".

Суд назначил горожанке наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей по ст. 20.3.3 КоАП ПФ и 8 суток ареста по ст. 20.1 КоАП РФ.

Президентские выборы проходили в 2024 году с 15 по 17 марта. Владимир Путин в Петербурге набрал 81,65% голосов, следующим стал лидер партии "Новые люди" Владислав Даванков с 6,98%. Третьим оказался Леонид Слуцкий из ЛДПР, за которого проголосовали 5,15% избирателей.

Фото: Piter.TV