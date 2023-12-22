Путин набрал в Петербурге 81,65% голосов

В Северной столице обработали 100% протоколов.

Действующий президент России Владимир Путин набрал 81,65% голосов после обработки 100% протоколов в Санкт-Петербурге.

Лидер партии "Новые люди" Владислав Даванков занял второе место с 6,98% голосов. Третьим в Северной столице оказался Леонид Слуцкий из ЛДПР, за которого проголосовали 5,15% избирателей. Четвёртый кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 3,49% голосов.

Накануне в Российской Федерации завершились выборы президента РФ. Впервые они проходили в течение трёх дней. Будущего лидера избирают на шесть лет – до мая 2030 года.

Ранее стало известно, что за порчу бюллетеней зеленкой петербургскому студенту обещали 500 тыс. рублей.

Фото: ВКонтакте/ Санкт-Петербургская избирательная комиссия