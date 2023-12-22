За порчу бюллетеней зеленкой петербургскому студенту обещали 500 тыс. рублей

Молодой человек обратился к правоохранителям в субботу, 16 марта, и сообщил, что днем ему звонил неизвестный, который представился сотрудником московской ФСБ.

В Петербурге 19-летнему студенту обещали заплатить 500 тыс. рублей за порчу бюллетеней зеленкой на выборах президента РФ. Об этом 17 марта пишет 78.ru.

Молодой человек обратился к правоохранителям в субботу, 16 марта, и сообщил, что днем ему звонил неизвестный, который представился сотрудником московской ФСБ. Незнакомец предложил студенту прийти на ближайший избирательный участок, где проходят президентские выборы, и "сделать то, что сделали в Белгороде" – испортить бюллетени зеленкой. За это ему предложили 500 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что вчера в школе на улице Пестеля в Петербурге у одного из избирателей нашли флакон с зеленкой. По данным Горизбиркома, жидкость изъяли. После этого мужчина пошел голосовать.

Фото: Piter.TV