В Петербурге у избирателя обнаружили флакон с зеленкой

По данным Горизбиркома, жидкость изъяли.

В школе на улице Пестеля в Петербурге, на выборах президента РФ, 16 марта у одного из избирателей нашли флакон с жидкостью, которая похожа на зеленку. Об этом пишет "Фонтанка".

Флакон обнаружили полицейские при досмотре петербуржца на входе в избирательный участок. По данным Горизбиркома, жидкость изъяли. После этого мужчина пошел голосовать.

Явка на президентских выборах по итогам 15 и 16 марта в Петербурге составила 54,52% – 2 074 847 избирателей. По словам члена Горизбиркома Юрия Кузьмина, эти выборы "достаточно интересны горожанам".

Фото: Piter.TV