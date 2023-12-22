В Петербурге у избирателя обнаружили флакон с зеленкой

В школе на улице Пестеля в Петербурге, на выборах президента РФ, 16 марта у одного из избирателей нашли флакон с жидкостью, которая похожа на зеленку. Об этом пишет "Фонтанка".
Флакон обнаружили полицейские при досмотре петербуржца на входе в избирательный участок. По данным Горизбиркома, жидкость изъяли. После этого мужчина пошел голосовать.
Явка на президентских выборах по итогам 15 и 16 марта в Петербурге составила 54,52% – 2 074 847 избирателей. По словам члена Горизбиркома Юрия Кузьмина, эти выборы "достаточно интересны горожанам".
Фото: Piter.TV
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