По итогам двух дней явка на президентских выборах в Петербурге превысила 54%

В Ленобласти за два дня проголосовали более 867 тыс. человек – 60,43% избирателей.

В Петербурге вчера, 16 марта, прошел второй день выборов президента РФ. Явка по итогам 15 и 16 марта составила 54,52% – 2 074 847 избирателей, передает Горизбирком.

По словам члена избирательной комиссии Петербурга Юрия Кузьмина, эти выборы "достаточно интересны горожанам". Кроме того, он рассказал, что на участке №1973 в Пушкинском районе не работала камера видеонаблюдения, поскольку там голосовали военнослужащие. Согласно закону, на таких участках видеонаблюдения быть не должно.

В Ленобласти за два дня проголосовали более 867 тыс. человек – 60,43% избирателей.

В первый день, 15 марта, явка на президентских выборах в Петербурге составляла 30,57%.

Ранее на Piter.TV: члена УИК от "Яблока" отстранили от работы на выборах президента РФ в Петербурге.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга