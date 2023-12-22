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По итогам двух дней явка на президентских выборах в Петербурге превысила 54%
Сегодня, 9:45
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По итогам двух дней явка на президентских выборах в Петербурге превысила 54%

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В Ленобласти за два дня проголосовали более 867 тыс. человек – 60,43% избирателей.

В Петербурге вчера, 16 марта, прошел второй день выборов президента РФ. Явка по итогам 15 и 16 марта составила 54,52% –  2 074 847 избирателей, передает Горизбирком.

По словам члена избирательной комиссии Петербурга Юрия Кузьмина, эти выборы "достаточно интересны горожанам". Кроме того, он рассказал, что на участке №1973 в Пушкинском районе не работала камера видеонаблюдения, поскольку там голосовали военнослужащие. Согласно закону, на таких участках видеонаблюдения быть не должно.

В Ленобласти за два дня проголосовали более 867 тыс. человек – 60,43% избирателей.

В первый день, 15 марта, явка на президентских выборах в Петербурге составляла 30,57%.

Ранее на Piter.TV: члена УИК от "Яблока" отстранили от работы на выборах президента РФ в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга

Теги: выборы президента 2024, явка на выборах президента
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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