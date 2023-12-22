В первый день выборов президента РФ в Петербурге явка составила 30,57%

Член Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний в 2024 году Дмитрий Солонников отметил, что "первый день выборов президента РФ прошел благополучно".

В первый день голосования на выборах президента РФ в Петербурге, 15 марта, явка составила 30,57% – 1 162 692 избирателя. Об этом рассказали в Горизбиркоме Петербурга.

Член Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний в 2024 году Дмитрий Солонников отметил, что "первый день выборов президента РФ прошел благополучно".

Утром наблюдатели указали, что камеры на двух избирательных участках были направлены не на урны. Мобильные бригады быстро отреагировали на эту ситуацию. Мы считаем, что это не специальная провокация, а техническая неполадка. Дмитрий Солонников, член Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний в 2024 году

На 15:00 в Петербурге явка составила 16,34% или 620 960 избирателей. В городе работают 1947 постоянных избирательных участков и 47 – временных. Между ними распределили 3 863 500 бюллетеней.

Фото: Piter.TV