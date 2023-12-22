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В Петербурге явка на выборах президента РФ составила рекордные 16,34% на 15:00
Сегодня, 18:11
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В Петербурге явка на выборах президента РФ составила рекордные 16,34% на 15:00

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Речь идет о 620 960 избирателях.

На 15:00 явка на выборах президента РФ сегодня, 15 марта, в Петербурге составила 16,34%. Об этом рассказал на брифинге член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передает ТАСС.

Речь идет о 620 960 избирателях. Кроме того, по данным избирательной комиссии Ленобласти, в регионе, по состоянию на 15:00, избирательные участки посетили 19,6% или 274 506 человек.

Напомним, выборы президента РФ стартовали сегодня, 15 марта, и продлятся до 17 числа. В Петербурге работают 1947 постоянных избирательных участков и 47 – временных. Между ними распределили 3 863 500 бюллетеней. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборы президента 2024, явка на выборах
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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