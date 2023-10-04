За два дня на выборах губернатора Петербурга проголосовали более 1 млн человек

Явка составила 27,04%.

К 20:00 в субботу, 7 сентября, в Петербурге на выборах губернатора проголосовали более 1 млн горожан. Соответствующими данными поделились в Медиацентре "Выборы-2024".

Явка составила 27,04%. На довыборах в петербургский парламент оставили свой голос 17,71% – свыше 28 тыс. человек.

В целом, по словам члена Горизбиркома с правом решающего голоса Юрия Кузьмина, второй день голосования в Северной столице прошел спокойно.

Ранее на Piter.TV: жители Петербурга отравились на избирательных участках.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)