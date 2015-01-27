Стало известно, кто лидирует на выборах губернатора Петербурга после обработки 52% бюллетеней

На довыборах в петербургский парламент по 18-му округу обработано более 50% протоколов.

Ночью 9 сентября в Петербурге обработали 52,12% бюллетеней с губернаторских выборов. Стало известно, кто из кандидатов лидирует. Данными поделился глава Горизбиркома Максим Мейксин.

Так, 60,19% набрал действующий глава города Александр Беглов. На втором месте пока находится Максим Яковлев от ЛДПР – 18,94%. Следующим стал Павел Брагин от "Зеленых" (10,74%), последним – кандидат от "Коммунистов России" Сергей Малинкович (7,79%).

Также известно, что на довыборах в петербургский парламент по 18-му округу обработано более 50% протоколов. В настоящее время лидирует Александр Малькевич (50,26%).

Напомним, голосование проходило в Северной столице с 6 по 8 сентября.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)