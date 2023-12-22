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Петербург подготовился к выборам президента РФ
Вчера, 23:58
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Петербург подготовился к выборам президента РФ

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В Петербурге будут работать 1947 постоянных избирательных участков и 47 – временных.

На избирательных участках Петербурга 14 марта завершилась подготовка к выборам президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем tg-канале.

Сегодня закончились последние работы на избирательных участках. Мы полностью готовы к выборам президента России в Петербурге.

Максим Мейксин, председатель избирательной комиссии Петербурга

В Петербурге будут работать 1947 постоянных избирательных участков и 47 – временных. Между ними распределили 3 863 500 бюллетеней. 

Ранее мы рассказывали о том, что на выборах президента РФ в Петербурге будут присутствовать общественные наблюдатели из Вьетнама и Индии.

Фото: Piter.TV

Теги: выборы президента рф, избирательная комиссия санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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