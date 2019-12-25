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В Мариинском дворце обсудили изменения в избирательной системе Петербурга
Сегодня, 14:33
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smirenny

В Мариинском дворце обсудили изменения в избирательной системе Петербурга

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Спикер ЗакСа отметил, что глава Курортного района Наталья Чечина – профессионал в своем деле.

В среду, 18 ноября, в Мариинском дворце прошел брифинг, на котором участники прокомментировали будущие изменения в избирательной системе Петербурга. 

Так, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил в интервью изданию Закс.ру, что глава Курортного района Наталья Чечина – профессионал в своем деле. Он выдвинул кандидатуру Чечиной на пост нового члена Горизбиркома. Макаров уверен, что "эта кандидатура профессиональная и сделает всё, чтобы авторитет Петербургской избирательной комиссии на федеральном уровне был очень высоким". 

Сама Чечина уже много лет занимается вопросами, которые связаны с избирательными комиссиями. Макаров также отметил, что парламент никогда не вмешивается в работу избирательной комиссии, но готов взаимодействовать с любым составом. 

Ранее мы писали, что Аллу Егорову назначили врио председателя горизбиркома Петербурга. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: закс, избирательная комиссия санкт-петербурга, цик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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